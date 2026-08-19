Москва19 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в США, пишет украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на американские и украинские источники, знакомые с ситуацией.

Федоров ранее выступил с обращением к украинцам и призвал провести в стране выборы, несмотря на продолжение боевых действий.

Как указывает Kyiv Independent, возможная поездка экс-министра обороны Федорова в США связана с тем, что он стал более открыто критиковать политическую систему на Украине.

По словам одного из источников, поездка может состояться уже на следующей неделе. Пока неясно, с кем Федоров планирует встретиться в США говорится в сообщении издания

Согласно данным Kyiv Independent, Федоров сохраняет тесные контакты с главой SpaceX Илоном Маском по вопросу использования терминалов Starlink.

В офисе президента Украины заявили, что не знают о подобных планах Федорова, сам бывший министр не ответил на запрос.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что Федоров, призвав к выборам на Украине, бросил вызов Владимиру Зеленскому и продемонстрировал президентские амбиции.