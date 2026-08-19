Нардеп Гончаренко: Федоров пошел ва-банк, призвав к выборам на Украине

В Раде заявили, что Федоров пошел ва-банк с призывом к выборам на Украине Нардеп Гончаренко: Федоров пошел ва-банк, призвав к выборам на Украине

Москва19 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пошел ва-банк, заявив о необходимости провести выборы на Украине.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, Федоров в своем видеообращении обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в узурпации власти.

Михаил пошел в абсолютный ва-банк. Ожидаем протесты или завтра, или в воскресенье написан Гончаренко в своем Telegram-канале

Накануне Федоров в своем обращении к украинцам подчеркнул, что страна имеет возможность и должна провести выборы.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что экс-министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому и показал свои президентские амбиции.