Бывшего министра обороны Украины Федорова вызвали в Раду по делу о коррупции

Комиссия Рады вызвала на заседание экс-главу Минобороны Украины Федорова Бывшего министра обороны Украины Федорова вызвали в Раду по делу о коррупции

Москва25 авг Вести.На заседание временной следственной комиссии Верховной рады Украины по расследованию коррупции вызван экс-глава Минобороны страны Михаил Федоров. Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В своем Telegram-канале он пояснил, что у законодателей накопились вопросы к бывшему министру.

Вызываем экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которое состоится 31 августа​​​. В комиссии появилось очень много вопросов к господину Михаилу написал Гончаренко

Уточняется, что комиссия Рады занимается расследованием возможных коррупционных нарушений в оборонной сфере в период конфликта на Украине.

Федоров занимал пост главы военного ведомства страны с января по июль 2026 года. После его отставки по Украине прошла волна протестов в поддержку чиновника. Позже Федоров стал делать публичные заявления с критикой действующих властей. Накануне Федоров потребовал от лидера киевского режима Владимира Зеленского публично рассказать, осведомлен ли он был о коррупционных схемах в ближайшем окружении.