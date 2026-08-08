Экс-глава МО Украины выдвинул Зеленскому требование о восстановлении в должности Экс-глава Минобороны Украины Федоров выдвинул Зеленскому 12-дневный ультиматум

Москва8 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предъявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультимативное требование о восстановлении на ранее занимаемом посту в течение ближайших 12 дней. Он сообщил об этом в интервью на YouTube-канале.

В беседе со своим бывшим заместителем Сергеем Стерненко экс-министр пообещал обнародовать детали своего замысла после 18 августа, когда украинский парламент возобновит работу по завершении каникул.

Политик уточнил, что подготовил резервную стратегию на случай, если Зеленский ответит отказом, либо Верховная рада затянет рассмотрение данного кадрового вопроса.

Федоров добавил, что располагает целым рядом альтернативных вариантов действий.

У меня есть вариант B, C, D и так далее сказал экс-министр

Ранее о дальнейшей судьбе Федорова рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он спрогнозировал, что бывшего министра обороны Украины могут отправить послом в США.