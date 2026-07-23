Москва23 июл Вести.Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым варианты его дальнейшего трудоустройства в правительстве. По словам главы государства, он предложил отправленному в отставку чиновнику занять новую должность в кабинете министров.

Я предложил ему несколько постов. Последний — вице-премьер по военным инновациям. Очень важно, чтобы была координация с руководством Минобороны, руководством нашей армии и, безусловно, со мной. Я предложил ему это цитирует Зеленского издание РБК-Украина

При этом Зеленский не стал уточнять, рассматривается ли возможность возвращения Федорова на пост главы Минобороны. Согласно сведениям украинских СМИ, именно возвращение в оборонное ведомство является единственным условием, на котором Федоров готов продолжить работу в команде президента после своей отставки на прошлой неделе.