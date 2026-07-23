Федоров заявил, что согласен только на пост министра обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Федоров заявил, что не согласен на другой пост Федоров заявил, что согласен только на пост министра обороны Украины

Москва23 июл Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую предложенную ему должность, кроме министра обороны, пишут украинские СМИ.

Отставной министр рассказал журналистам, что реально ход конфликта на Украине определяют только три должности – президента, главкома ВСУ и министра обороны.

Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны сказал Федоров

По его словам, другие должности не имеют полномочий, которые позволили бы завершить трансформацию армии и побороть коррупцию.

В то же время он поблагодарил Владимира Зеленского за все предложенные варианты.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсуждал с Федоровым назначение на пост вице-премьера Украины по военным инновациям. При этом Зеленский не стал уточнять, рассматривается ли возможность возвращения Федорова на пост главы Минобороны.