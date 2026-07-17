Мирошник раскрыл, какого человека Зеленский хочет видеть в роли главы МО Украины Мирошник: Зеленскому нужен "отморозок" в роли главы МО для усиления мобилизации

Москва17 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский постарается подобрать совершенно "отмороженного" кандидата на пост главы Министерства обороны (МО) Украины, который усилит мобилизацию в стране, а потом сам же понесет за нее ответственность.

Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, для получения военной поддержки от Запада Киеву необходимо выполнить ответные обязательства, как минимум в части увеличения мобилизации.

Поэтому на должность министра обороны Зеленский постарается подобрать совершенно "отмороженного" персонажа, который усилит и ужесточит отлов мобилизуемых и потом понесет за эту "жесть" политическую ответственность, отводя ее от самого Зеленского заявил Мирошник

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, выразил мнение, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана с неисполнением требований по темпам мобилизации. При этом часть украинских СМИ утверждали, что еще одной причиной увольнения министра обороны стала его популярность среди военных и западных партнеров. Отмечалось, что некоторые из них продвигали Федорова как следующего украинского президента.