Царев: Зеленский будет делать все, чтобы Федоров снова не стал министром

Царев: Зеленский сделает все, чтобы Федоров снова не возглавил министерство Царев: Зеленский будет делать все, чтобы Федоров снова не стал министром

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предпримет все меры для того, чтобы экс-министр обороны Украины Михаил Федоров снова не стал главой ведомства. Такое мнение озвучил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады, политолог Олег Царев.

Он отметил тенденцию, что все предложенные Федорову должности схожи отсутствием ответственности.

Зеленский будет делать все для того, чтобы Федорова не назначили. Министр обороны подписывает бумаги, а те должности, которые предлагал Зеленский Федорову, там нет подписи, нет ответственности рассказал Царев

Сам Федоров заявил, что не согласен ни на какой пост, кроме того, который он занимал недавно. Также он поблагодарил Зеленского за предложенные варианты.