Политик Царев: у экс-министра обороны Украины есть только два пути

Политик Царев рассказал, какие пути есть у Федорова Политик Царев: у экс-министра обороны Украины есть только два пути

Москва24 июл Вести.У экс-министра обороны Украины Михаила Федорова есть два пути – бороться или уйти в тень. Такое мнение выразил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

По его словам, Федоров может выждать время, когда глава киевского режима Владимир Зеленский допустит ошибку, и вернуться в политику.

У Федорова два пути. Либо он будет продолжать дальше бороться, либо они уходят, временно уходят в тень, и Федоров строит отдельную политическую карьеру и ждет, когда ошибку допустит следующую Зеленский считает Царев

Также Царев предположил, что Зеленский сделает все возможное, чтобы Федоров снова не стал министром.