Москва24 июлВести.У экс-министра обороны Украины Михаила Федорова есть два пути – бороться или уйти в тень. Такое мнение выразил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.
По его словам, Федоров может выждать время, когда глава киевского режима Владимир Зеленский допустит ошибку, и вернуться в политику.
У Федорова два пути. Либо он будет продолжать дальше бороться, либо они уходят, временно уходят в тень, и Федоров строит отдельную политическую карьеру и ждет, когда ошибку допустит следующую Зеленскийсчитает Царев
Также Царев предположил, что Зеленский сделает все возможное, чтобы Федоров снова не стал министром.