Москва24 июл Вести.Экс-министра обороны Украины Михаила Федорова сместили с должности из-за нежелания Владимира Зеленского делиться прибылью от военных контрактов. Такое мнение озвучил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады, политолог Олег Царев.

Он обратил внимание, что вокруг Зеленского не осталось соратников, с которыми он пришел к власти. Последним был Федоров.

Зеленский со временем набрал силы и стал убирать Федорова. Почему? Потому что основные деньги, которые идут, будут идти через Министерство обороны. Там зарабатывали на военных контрактах соросята, фракция "Голос" и антикоррупционеры. И зарабатывал Федоров. Были контракты от офиса президента... И Зеленский решил, что он не хочет делиться — надо убрать Федорова сказал Царев

Ранее Федоров заявил, что не согласится ни на какую предложенную ему должность, кроме министра обороны. В то же время он поблагодарил Зеленского за все предложенные варианты.