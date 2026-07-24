Москва24 июл Вести.Владимир Зеленский поставил перед министерством обороны страны задачу "отмыть" десятки миллиардов долларов. Об этом рассказал в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

Он прокомментировал отставку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. По словам Царева, она произошла не из-за конфликта между Федоровым и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским, а из-за денег, которые Зеленский не хотел с кем-либо делить.

Там нет идеологии, там совершенно не важен конфликт Сырского и Федорова. Вопрос только в деньгах. Зеленский поставил задачу, амбициозную задачу собрать ему лично за этот год 15 - 20 млрд долларов. Я точно называю эти цифры, потому что я знаю лично людей, которые будут заниматься вот отмывкой денег отметил Царев

Федоров 15 июля заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались акции протеста.

Ранее депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев предположил, почему Зеленский уволил Федорова.