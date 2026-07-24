Экс-нардеп Царев сообщил, что в 2026 году Украина получает рекордные деньги Политик Царев: Украина в 2026 году получает рекордные деньги

Москва24 июл Вести.Внутренние конфликты на Украине связаны с рекордными деньгами, которые киевский режим получает в 2026 году. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

Он отметил, что акции протеста, которые проходят на Украине, возникли "из-за денег".

На самом деле дело в деньгах. Украина получает в этом году рекордные деньги. Из-за этого пошли конфликты. Именно из-за этого были вот эти предыдущие "майданы на картонках". Олигархи, политические партии, элиты украинские подрались из-за денег сказал Царев

Экс-нардеп пояснил: раньше финансы на Украине "распределял" бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сейчас же остальные представитель элиты тоже захотели принять участие.

Теперь они тоже захотели поучаствовать в этом процессе: и Порошенко, и Тимошенко. Добавились недовольные Зеленским, как тот же Коломойский, который сидит в тюрьме. Все элиты без исключения, кто-то более явно, кто-то менее явно, занялись устранением Ермака. Из-за этого был первый "картонный" майдан добавил он

Также Царев раскрыл причину, из-за которой глава киевского режима Владимир Зеленский убрал с поста министра обороны Украины Михаила Федорова. По его словам, отставка произошла из-за денег.