Москва24 июл Вести."Картонные" майданы на Украине против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова финансируются теми, кто вместе с отправленным в отставку министром зарабатывал на контрактах с украинским военным ведомством. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

По его словам, на этих контрактах зарабатывались очень большие деньги.

То, что мы сейчас видим, эту "картонную" революцию - это не революция. Сейчас фракция "Голос", антикоррупционные органы и представители неправительственных организаций, которые сидят в государственных корпорациях, наблюдательных советах — это отдельная сила внутри Украины. Они зарабатывали на контрактах вместе с Федоровым в министерстве обороны очень большие деньги. Под них сколотились поставщики дронов, эти подрядчики, которые работали с Федоровым и которые имели преимущественное право на заключение контрактов сказал Царев

Сейчас, по его словам, эта часть украинской верхушки финансирует "картонные" майданы против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Сейчас они финансируют вот этих "соросят"… Они собирают молодежь, и она выходит с этими картонками. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. И Зеленский сделал вид, что он идет навстречу протестующим: "Да, хорошо. Я слушаю улицу. Если люди хотят, я уберу [главкома ВСУ] Сырского, хоть мне с ним комфортно. И назначу Драпатого, как вы хотели". Им все равно, кто будет - Сырский или Драпатый. Им надо, чтобы деньги шли. А для этого должен быть Федоров на посту министра обороны объяснил Царев

Олег Царев был народным депутатом Верховной рады Украины IV-VII созывов (2002-2014 гг.).

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести": основой "картонного" майдана на Украине были структуры, поддерживаемые из-за рубежа американским финансистом Джорджем Соросом.