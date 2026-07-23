Вслед за "картонными" майданами на Украине может начаться бунт радикалов Политолог Кортунов: радикальные силы на Украине могут устроить акции протеста

Москва23 июл Вести.Вслед за "картонными" майданами, которые начались в ряде городов Украины в связи с увольнением министра обороны Михаила Федорова, могут случиться бунты со стороны ультраправых. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Если предположить, что украинская армия будет терять позиции, то, по всей видимости, влияние радикальных сил будет так или иначе снижаться. Произойдет их маргинализация, и они будут терять свой статус, как это неоднократно было в новейшей истории Украины. То есть их влияние может возрастать, но оно, как правило, нестабильно и неустойчиво отметил он

Не исключено, допустил эксперт, что радикальные группировки будут стараться всяческими методами удержать свой статус, оставаясь приближенными к власти.

Вполне возможно, что они будут все равно стараться в максимальной степени сохранить свои позиции воздействия на властные структуры. И я думаю, как мы обсуждали "картонные" майданы, то возможны майданы и правых радикальных сил, которые будут демонстрировать свое политическое влияние и которые будут преследовать свои цели, возможно, неконституционными методами добавил он

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что "картонные" майданы на Украине никак не повлияют на реальную обстановку в стране.