Москва23 июлВести.Протесты на Украине, которые возникли на новостях об отставке занимавшего пост министра обороны Михаила Федорова, могут на некоторое время затихнуть. Однако к середине августа могут возникнуть вновь. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" озвучил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.
Протесты на Украине по состоянию на среду охватили как минимум 15 городов.
Я думаю, сейчас протесты подугаснут и, может быть, возобновятся к 15 или 18 августа, когда Верховная рада выйдет с каникул и перед ней встанет вопрос утверждения должности главкома ВСУ и министра обороны. Держать их целый месяц, думаю, нерентабельнообъяснил он
При этом, не исключил экс-офицер СБУ, за это время на Украине могут произойти серьезные политические перипетии. Однако высока вероятность, что противоборствующие силы украинской верхушки все же сумеют договориться.
За месяц, даже чуть меньше, договорятся. Кто-то переуступит финансовые потоки, их перенаправят и договорятся. Им невыгодно, чтобы этот внутриполитический конфликт продолжался и расширялся, потому что это бьет в целом по способности Украины воевать. А на Западе нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше, потому что каждый день войны - это деньги. Поэтому договорятсяполагает Василий Прозоров