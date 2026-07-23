Новые протесты на Украине на подходе Бывший офицер СБУ: протесты на Украине могут возобновиться к середине августа

Москва23 июл Вести.Протесты на Украине, которые возникли на новостях об отставке занимавшего пост министра обороны Михаила Федорова, могут на некоторое время затихнуть. Однако к середине августа могут возникнуть вновь. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" озвучил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

Протесты на Украине по состоянию на среду охватили как минимум 15 городов.

Я думаю, сейчас протесты подугаснут и, может быть, возобновятся к 15 или 18 августа, когда Верховная рада выйдет с каникул и перед ней встанет вопрос утверждения должности главкома ВСУ и министра обороны. Держать их целый месяц, думаю, нерентабельно объяснил он

При этом, не исключил экс-офицер СБУ, за это время на Украине могут произойти серьезные политические перипетии. Однако высока вероятность, что противоборствующие силы украинской верхушки все же сумеют договориться.