Экс-депутат Рады объяснил, в чем заключается задача правительства Украины Экс-депутат Царев: задача кабмина Украины – собрать деньги в карман Зеленского

Москва17 июл Вести.Задачей нового правительства Украины является собрать западные деньги в "один карман" главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение для RT высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Политик назвал украинское министерство обороны ведомством, через которое идут "десятки миллиардов".

При [бывшем министре обороны Михаиле] Федорове от проходящих через министерство денег кормились он сам, офис президента, антикоррупционеры. ... Каждый отдельно, а Зеленскому нужно в одну миску, его личную написал Царев

16 июля Верховная рада проголосовала за назначение министров нового правительства, не считая Минобороны и Министерства иностранных дел.