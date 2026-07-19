Политолог отметил, что новый кабмин Украины будет нацелен на затяжную войну с РФ

Новый кабинет министров Украины переформатируется под затяжную войну с РФ Политолог отметил, что новый кабмин Украины будет нацелен на затяжную войну с РФ

Москва19 июл Вести.Новый состав украинского правительства будет нацелен не на проведение выборов главы государства, а на затяжную войну с Россией. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив.

По его словам, идея проведения выборов на Украине обсуждалась еще в начале лета. Тогда прошлый кабинет министров посчитал, что можно принудить Россию к миру при помощи ударов по ее критической инфраструктуре на фоне общего мирового снижения цен на нефть из-за открытия Ормузского пролива.

И вот тогда-то они считали, что Россия готова будет пойти на переговоры. И вот на белом коне [Владимир] Зеленский собирался въехать, естественно, в выборы. Но этого не будет, уже от темы этой отказались, совершенно точно очевидно: … кабмин переформатируется под тотальную затяжную войну сказал он

Политолог отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда и не собирался достигать каких-либо мирных соглашений с Россией.

Для него сохранение его власти – это залог его безопасности как криминальной ответственности и буквально физической. Как только он теряет власть, он становится мишенью. Причем там желающих взять его за горло более чем достаточно добавил Павлив

14 июля Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой прекращение полномочий всего состава кабинета министров.