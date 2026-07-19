Москва19 июлВести.Новый состав украинского правительства будет нацелен не на проведение выборов главы государства, а на затяжную войну с Россией. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив.
По его словам, идея проведения выборов на Украине обсуждалась еще в начале лета. Тогда прошлый кабинет министров посчитал, что можно принудить Россию к миру при помощи ударов по ее критической инфраструктуре на фоне общего мирового снижения цен на нефть из-за открытия Ормузского пролива.
И вот тогда-то они считали, что Россия готова будет пойти на переговоры. И вот на белом коне [Владимир] Зеленский собирался въехать, естественно, в выборы. Но этого не будет, уже от темы этой отказались, совершенно точно очевидно: … кабмин переформатируется под тотальную затяжную войнусказал он
Политолог отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда и не собирался достигать каких-либо мирных соглашений с Россией.
Для него сохранение его власти – это залог его безопасности как криминальной ответственности и буквально физической. Как только он теряет власть, он становится мишенью. Причем там желающих взять его за горло более чем достаточнодобавил Павлив
14 июля Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой прекращение полномочий всего состава кабинета министров.