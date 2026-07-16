Москва16 июл Вести.Верховная рада проголосовала за назначение министров нового кабмина, не считая Минобороны и Министерства иностранных дел.

"За" проголосовали 264 депутата, "против" - 15, воздержались - 19. Не голосовали 20.

Нардеп Украины Ярослав Железняк в своем Telergam-канале отметил, что правительство считается сформированным, так как две трети министров уже выбраны.

Денис Шмыгаль займет пост министра энергетики, Виктор Ляшко посажен на должность министра здравоохранения.

Все остальные министерские должности также были распределены, не считая глав МИД и МО.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров предлагал главе киевского режима Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.