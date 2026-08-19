Москва19 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров оформил себе в благотворительном фонде бронирование от мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Нардеп также намекнул, что Федоров является военнообязанным.

Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Депутат Рады также с иронией задал вопрос о том, почему опция 14-месячного контракта в ВСУ с "самой большой зарплатой в мире" оказалась хуже бронирования в благотворительном фонде.

Ранее на Украине прошли массовые и длительные митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. По информации Telegram-канала "Северный ветер", протестные акции загнали главу киевского режима Владимира Зеленского в тупик.