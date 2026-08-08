Украинцы больше трех недель протестуют из-за отставки Федорова В Киеве 24-й день подряд протестуют из-за отставки Федорова

Москва8 авг Вести.На Украине 24-й день подряд продолжаются митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

В основном акции протеста проходят в Киеве. На 14 августа в 19.00 по московскому времени там запланирована большая демонстрация, одним из организаторов которой выступит украинский военный Дмитрий Козятинский.

Также демонстрации проходят в Николаеве, Харькове, Черкассах, во Львове и в Ивано-Франковске. В последнем митингующие устроили целый протестный марш.

Федоров был уволен с должности министра обороны Украины 14 июля. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, решение было принято из-за конфликта между главой ведомства и главкомом ВСУ Александром Сырским. Однако некоторые украинские политики и СМИ считают, что таким образом Зеленский устранил соперника: якобы Федоров планировал баллотироваться в президенты Украины.