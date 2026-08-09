Загнан в тупик: как Зеленский реагирует на митинги из-за отставки Федорова "Северный ветер": митинги в поддержку Федорова загнали Зеленского в тупик

Москва9 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский зашел в тупик из-за продолжительных митингов в поддержку отправленного в отставку экс-главы Минобороны Украины Александра Федорова. На это указал Telegram-канал "Северный ветер".

Авторы публикации отметили, что любое решение главы киевского режима в отношении участников демонстраций приведет к негативным для него и его окружения последствия.

Глава киевского режима фактически загнан в тупик: в случае попыток задержания активистов против его ближайшего окружения, возможно даже членов семьи, будет возбуждено уголовное дело сотрудниками НАБУ, а в случае согласия на требование митингующих он окончательно утратит контроль над процессами в стране поясняется в посте

Отмечается, что это объясняет полное бездействие властей и игнорирование митингов, которые длятся уже более трех недель.