Экс-глава Минобороны Украины Федоров заявил о необходимости выборов в стране

Экс-глава Минобороны Украины Федоров призвал провести выборы в стране Экс-глава Минобороны Украины Федоров заявил о необходимости выборов в стране

Москва18 авг Вести.Украина имеет возможность и должна провести выборы. Такое мнение выразил экс-глава Минобороны страны Михаил Федоров в обращении к украинцам, которое он разместил на своем YouTube-канале.

Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающихся боевых действий заявил он

По словам Федорова, сделать это сложно, так как придется обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей и людям в прифронтовых регионах.

Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результатам. Но сложность не означает невозможность подчеркнул он

Ранее на Украине прошли массовые и длительные митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. По информации Telegram-канала "Северный ветер", протестные акции загнали главу киевского режима Владимира Зеленского в тупик.