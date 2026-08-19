Москва19 авгВести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главе киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине.
Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.
Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскомусообщил Дмитриев
Накануне Федоров заявил, что Украина имеет возможность и должна провести выборы.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что Украина нуждается в проведении президентских и парламентских выборов.