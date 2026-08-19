Дмитриев: Федоров показал президентские амбиции и бросил вызов Зеленскому Дмитриев: Федоров бросил вызов Зеленскому, призвав провести выборы на Украине

Москва19 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главе киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине.

Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому сообщил Дмитриев

Накануне Федоров заявил, что Украина имеет возможность и должна провести выборы.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что Украина нуждается в проведении президентских и парламентских выборов.