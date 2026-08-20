Москва20 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова провести выборы, указав на неоднородность киевского режима, где "в мутной воде" многие пытаются "ловить рыбу".

Журналисты поинтересовались у Пескова, что в Кремле думают о заявлении Федорова, который указал на системный кризис управления и призвал к выборам на Украине, несмотря на продолжение боевых действий.

Киевский режим и эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна заявил Песков

По его словам, разные люди в Киеве пытаются ссылаться на нормы демократии.

Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать указал пресс-секретарь президента

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что Федоров своим обращением бросил вызов главе киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции.