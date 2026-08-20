В офисе Зеленского ответили Федорову на его призыв к выборам Советник офиса Зеленского Подоляк: проведение выборов сейчас невозможно

Москва20 авг Вести.Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя выступление экс-министра обороны Михаила Федорова о необходимости выборов на Украине, заявил, что провести их в нынешних условиях невозможно.

Откровенно говоря, сегодня другие приоритеты для расходов. Сегодня нет условий для гарантий проведения голосования сказал Подоляк в интервью газете La Repubblica

В числе препятствий он перечислил продолжающиеся военные действия, "оккупированные территории" и смену места жительства большим числом граждан. По его словам, закон требует гарантировать безопасность при проведении голосования, что в настоящее время невозможно.

18 августа Федоров разместил на своем YouTube-канале видеообращение, в котором указал на системный кризис управления на Украине и необходимость проведения выборов. Как отметили западные СМИ, это поставило под вопрос легитимность Зеленского.

Полномочия Зеленского как президента Украины официально завершились 20 мая 2024 года, однако Киев отказался проводить очередные выборы, ссылаясь на то, что это неосуществимо, пока действует военное положение. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".