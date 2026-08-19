Французский политик Филиппо заявил о катастрофе для Зеленского из-за Федорова Филиппо назвал выступление экс-министра Федорова катастрофой для Зеленского

Москва19 авг Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам Филиппо, Федоров напомнил о проблемах с легитимностью украинской власти и заявил о масштабах коррупции в стране.

Катастрофа для Зеленского! написал французский политик в социальной сети X

Филиппо также выразил опасения за безопасность бывшего украинского чиновника и предупредил, что после подобных заявлений тот может оказаться под угрозой.

Ранее Федоров опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов.

В своем выступлении бывший министр также говорил о проблемах, связанных с коррупцией и функционированием государственных институтов страны.