Москва19 авгВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского.
По словам Филиппо, Федоров напомнил о проблемах с легитимностью украинской власти и заявил о масштабах коррупции в стране.
Катастрофа для Зеленского!написал французский политик в социальной сети X
Филиппо также выразил опасения за безопасность бывшего украинского чиновника и предупредил, что после подобных заявлений тот может оказаться под угрозой.
Ранее Федоров опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов.
В своем выступлении бывший министр также говорил о проблемах, связанных с коррупцией и функционированием государственных институтов страны.