Le Monde: Федоров решил свести счеты с Зеленским и переступил черту Le Monde: экс-министр обороны Федоров решил свести счеты с Зеленским

Москва19 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров решил отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому, призвав провести выборы, пишет Le Monde.

В своем видеообращении, выпущенном 18 августа, Федоров не назвал Зеленского по имени, однако выступил с резкой критикой украинской политической системы. Бывший министр обвинил власти в коррупции, системном кризисе управления и потере доверия граждан.

Спустя чуть более месяца после отставки бывший министр обороны Михаил Федоров решил свести счеты с Зеленским в резкой форме пишет газета

Своим видеообращением Федоров переступил черту, которую "ни один тяжеловес" украинской политики не осмеливался переступать с 2022 года. Экс-министр сильно рискует своей политической карьерой вместе с тем подтверждая собственные амбиции, отмечает издание.

По состоянию на утро 19 августа никакой реакции со стороны украинской администрации на заявление Федорова не последовала, и ни один из ведущих политических или военных деятелей публично не встал на сторону экс-министра, говорится в статье.

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года, однако их отменили, сославшись на военное положение. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп говорил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.