Зеленскому грозит появление внутреннего фронта после слов Федорова "Страна.ua": Зеленский попал в трудное положение после заявления Федорова

Москва19 авг Вести.Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров и его сторонники начали кампанию, чтобы заставить Владимира Зеленского провести выборы в условиях боевых действий, сорвать утверждение министром обороны Евгения Хмары и провести перезагрузку государственного аппарата, Зеленский оказался в трудном положении, пишет украинское издание "Страна.ua".

Ранее Федоров в обращении к украинцам призвал провести выборы в стране.

Так или иначе, но Зеленский... может получить еще и "внутренний фронт" отмечается в сообщении издания

Отмечается, что продвижение темы выборов в условиях вооруженного конфликта может привести к "крайне высокому градусу" внутреннего противостояния на Украине и резким шагам оппонентов по отношению друг к другу.

По данным издания, у Федорова есть группа поддержки с опорой на европейские грантовые структуры, что дает ему надежду на победу на выборах, при этом Зеленский не собирается подвергать риску свое окружение и не намерен добровольно уходить с поста.

В противостоянии Зеленского и Федорова ключевым фактором может стать позиция Европы: Зеленскому будет трудно сопротивляться позиции западных кураторов, если те будут настаивать на проведении выборов. Согласно нынешним рейтингам, Зеленский на выборах потерпит поражение, за которым может начаться уголовное преследование, пишет издание.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду отметил, что Федоров "пошел в абсолютный ва-банк".