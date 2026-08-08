Стало известно, что может потребовать Федоров от Зеленского после 18 августа Перенджиев: Федоров может потребовать от Зеленского провести выборы президента

Москва8 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может потребовать от Владимира Зеленского запустить процесс подготовки к президентским выборам. Таким мнением с NEWS.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, в данном случае бывший глава украинского военного ведомства выдвинет свою кандидатуру. Военэксперт подчеркнул, что Федорова, скорее всего, поддерживают извне. В том числе и деньгами.

[Федоров] пообещал раскрыть свой план, когда с каникул вернется Верховная рада. Самым логичным, для чего может быть нужна Федорову Рада — это для того, чтобы обозначить там межпарламентскую коалицию в его поддержку. Скорее всего, вырабатывается подход, что Федорова должны поддержать с требованием вернуть его на пост министра обороны. Это, наверное, как минимум, что могут потребовать. А что могут потребовать по максимуму — это начать процесс подготовки к выборам и, может быть, выдвижение кандидатов. В данном случае кандидата от оппозиции — Федорова. сказал Перенджиев

Военэксперт подчеркнул, что Федоров добился высокой степени узнаваемости среди украинских избирателей. В то же время он рассматривается как политик, потерявший влияние в связи с отставкой с поста руководителя Министерства обороны.

Есть надежда на то, что Федоров все-таки решит проблему людоедов и, возможно, даже проблему, которая мешает двигаться к миру. Есть запрос на мир в самой Украине. Все давно уже поняли, что с Зеленским никто не придет к этому миру заключил военэксперт

Ранее Федоров предъявил Владимиру Зеленскому ультиматум о восстановлении на ранее занимаемом посту в течение ближайших 12 дней и пообещал обнародовать детали своего замысла после 18 августа, когда Верховная Рада возобновит работу по завершении каникул.