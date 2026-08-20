Politico: призыв к выборам на Украине может стоить Федорову карьеры Politico: призыв Федорова к выборам вызвал критику на Украине

Москва20 авг Вести.Призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова к проведению выборов на Украине во время продолжающегося военного конфликта мог стать серьезной политической ошибкой и навредить его карьере. Об этом сообщает газета Politico.

По данным газеты, популярный бывший министр обороны стал новым соперником главы киевского режима Владимира Зеленского, но его призыв к выборам сразу вызвал жесткую критику. Анонимный представитель офиса Зеленского заявил, что во время войны кадровые решения относятся к вопросам нацбезопасности, поэтому Зеленский не обязан публично их объяснять и вправе сам назначать или увольнять министра обороны. Он также резко осудил идею голосования на фоне атак ВС РФ, саркастически предложив сначала дождаться нового массированного удара, а потом идти на выборы.

Призыв к проведению выборов может не только не укрепить политическое будущее Федорова, но и сыграть против него говорится в материале

По мнению экономиста Тимоти Эша, Федоров совершил серьезную ошибку, которую оппоненты могут использовать против него в случае будущего участия политика в президентских выборах.

Политолог Владимир Фесенко признал, что Зеленский действует в стиле бизнеса - быстро и самостоятельно, но отметил, что назначение лояльных людей на ключевые посты характерно для многих политиков, особенно в условиях конфликта. Он также подчеркнул, что новые назначенцы, включая премьер-министра Сергея Корецкого, главнокомандующего Михаила Драпатого и министра обороны Евгения Хмару, имеют хорошую репутацию даже среди критиков Зеленского.

19 августа Верховная рада утвердила Хмару новым министром обороны вместо Федорова. За его назначение проголосовали 312 депутатов из 392.