Москва19 авг Вести.Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение Евгения Хмары министром обороны страны. Решение поддержали 312 парламентариев при необходимых для назначения 226 голосах.

Уточняется, что Хмара возглавит ведомство в статусе временно исполняющего обязанности.

Ранее кандидатуру Хмары поддержал профильный комитет Верховной рады; за его назначение единогласно проголосовали 15 членов комитета.

Как пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, руководить военным ведомством Украины будет террорист.

По его словам, Хмара начал службу в органах госбезопасности Украины в 2011 году. На счету Хмары – теракт в "Крокус Сити Холле", организация взрывов на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной, операция "Паутина" и другие эпизоды.

При таком руководителе Минобороны Украины закрепит за собой статус легализованной террористической структуры, формально действующей в рамках закона, но по сути реализующей исключительно террористические методы ведения войны уверен журналист

Новым главкомом ВСУ с конца июля является Михаил Драпатый.

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь высшей категории. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Драпатого чудовищным. По его словам, высказывания нового главкома ВСУ подтверждают правильность решения России о проведении специальной военной операции.