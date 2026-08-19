Комитет Рады по обороне поддержал кандидатуру Хмары на пост министра обороны Комитет Верховной рады единогласно поддержал Хмару на пост министра обороны

Москва19 авг Вести.Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

По его словам, решение было принято единогласно. За кандидатуру Хмары проголосовали все 15 членов комитета.

Комитет по обороне поддержал кандидатуру Хмары на посту министра обороны. За – 15, единогласно написал Железняк в своем Telegram-канале

16 июля украинский парламент утвердил состав обновленного правительства, оставив вакантными посты глав МИД и Минобороны. После кадровых перестановок исполнение обязанностей министра обороны было возложено на Евгения Хмару. Теперь его кандидатура получила поддержку профильного парламентского комитета и ожидает рассмотрения в сессионном зале Верховной рады.

Как пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, Хмара начал службу в органах госбезопасности Украины в 2011 году. На счету Хмары – теракт в "Крокус Сити Холле", организация взрывов на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной, операция "Паутина" и другие эпизоды.