Москва19 авг Вести.Верховная рада вновь назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. Решение приняли по итогам заседания парламента.

За его кандидатуру проголосовали 266 депутатов, против не выступил никто. Еще 14 парламентариев воздержались, 45 не участвовали в голосовании.

Всего на заседании присутствовали 325 депутатов.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на пост министра обороны поддержал кандидатуру Евгения Хмары.