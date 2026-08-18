Москва18 авгВести.Евгений Хмара выдвинут Владимиром Зеленским на пост министра обороны Украины, следует из материалов обсуждения его кандидатуры фракциями Рады, которые опубликовал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Согласно этим материалам, помимо Хмары Зеленский предложил Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел.
При этом пока данных о внесении кандидатур Хмары и Сибиги в парламент нет.
Хмара и Сибига являются исполняющими обязанности министров. Украинские СМИ писали, что голосование по их кандидатурам может пройти в Раде 19 августа.
Пост украинского министра обороны стал вакантным больше месяца назад после отставки Михаила Федорова.