Кандидатуру Хмары выдвинули на пост министра обороны Украины Зеленский выдвинул Хмару на пост главы Минобороны Украины

Москва18 авг Вести.Евгений Хмара выдвинут Владимиром Зеленским на пост министра обороны Украины, следует из материалов обсуждения его кандидатуры фракциями Рады, которые опубликовал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Согласно этим материалам, помимо Хмары Зеленский предложил Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел.

При этом пока данных о внесении кандидатур Хмары и Сибиги в парламент нет.

Хмара и Сибига являются исполняющими обязанности министров. Украинские СМИ писали, что голосование по их кандидатурам может пройти в Раде 19 августа.

Пост украинского министра обороны стал вакантным больше месяца назад после отставки Михаила Федорова.