Москва19 авг Вести.Назначение нового министра обороны Украины Евгения Хмара должно помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому сохранить контроль над армией, который он уже начал терять. Об этом сообщил обозреватель издания "Украина.ру" Павел Волков в беседе с NEWS.ru.

Зеленский отчасти потерял контроль над армией, потому что ему потребовалось уволить [экс-главкома ВСУ] Александра Сырского, но на него надавили, чтобы поставить туда нелояльного Михаила Драпатого. Контролируя Министерство обороны, он все-таки контролирует назначение в армии, поэтому ему там нужен был свой человек заявил он

Также, по мнению журналиста, европейские структуры продолжат расследования коррупционных схем силовых ведомств Украины ради ослабления воли Зеленского. В том числе они будут пытаться увести из-под влияния главы киевского режима Генпрокуратуру, ГБР и других "силовиков".

Задача, которую поставили себе европейские структуры, контролирующие НАБУ, — это сделать так, чтобы западная помощь, которая идет Украине, шла конкретно на войну, а не оседала в коррупционных карманах Зеленского и его друзей уточнил собеседник издания

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины проголосовали за назначение Евгения Хмары министром обороны страны.