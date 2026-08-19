Москва19 авгВести.Военкор Александр Коц заявил KP.RU, что назначение Евгения Хмары украинским министром обороны грозит эскалацией вооруженного конфликта и ужесточением мобилизации на Украине.
В среду Верховная рада утвердила Хмару на посту министра обороны по предложению Владимира Зеленского.
Как отметил Коц, новый министр является сторонником ударов вглубь России и призывал бить по топливной инфраструктуре, логистике и промышленности, он сторонник асимметричной войны и более жесткой мобилизации.
...Можно однозначно утверждать, что назначение СБУшника Хмары — это точно не про мир, а про дальнейшую эскалацию. И одним из первых его решений на посту министра может стать значительное ужесточение мобилизацииуказал военкор
Хмара также нужен Зеленскому для контроля над финансовыми потоками, в отличие от прежнего министра Михаила Федорова он не будет мешать коррупционерам "пилить западные деньги", полагает Коц.
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай предположил, что Хмара может продолжить заниматься организацией диверсий и терактов в России.