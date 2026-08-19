Военкор Коц прогнозирует эскалацию украинского конфликта при министре Хмаре Военкор Коц считает, что назначение Хмары грозит дальнейшей эскалацией конфликта

Москва19 авг Вести.Военкор Александр Коц заявил KP.RU, что назначение Евгения Хмары украинским министром обороны грозит эскалацией вооруженного конфликта и ужесточением мобилизации на Украине.

В среду Верховная рада утвердила Хмару на посту министра обороны по предложению Владимира Зеленского.

Как отметил Коц, новый министр является сторонником ударов вглубь России и призывал бить по топливной инфраструктуре, логистике и промышленности, он сторонник асимметричной войны и более жесткой мобилизации.

...Можно однозначно утверждать, что назначение СБУшника Хмары — это точно не про мир, а про дальнейшую эскалацию. И одним из первых его решений на посту министра может стать значительное ужесточение мобилизации указал военкор

Хмара также нужен Зеленскому для контроля над финансовыми потоками, в отличие от прежнего министра Михаила Федорова он не будет мешать коррупционерам "пилить западные деньги", полагает Коц.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай предположил, что Хмара может продолжить заниматься организацией диверсий и терактов в России.