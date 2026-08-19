Митингующие у Рады выступили против назначения Хмары главой Минобороны

Митингующие у Рады выступили против назначения Хмары на пост министра обороны Митингующие у Рады выступили против назначения Хмары главой Минобороны

Москва19 авг Вести.Протестующие у здания Верховной рады в Киеве выступили против назначения Евгения Хмары министром обороны Украины.

Как сообщает украинское агентство УНИАН, митинг проходит второй день подряд на фоне заседания украинского парламента. Ранее участники акции выступали против отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова.

Позднее стало известно, что назначение Хмары поддержали 312 депутатов Рады. После этого митингующие начали скандировать "Ганьба!" ("Позор").

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД и Евгения Хмары министром обороны. Хмара до назначения занимал должность исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.