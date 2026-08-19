В Госдуме рассказали о возможной работе Хмары на посту главы МО Украины Депутат Бородай: Хмара на посту главы МО Украины продолжит диверсии в РФ

Москва19 авг Вести.Экс-сотрудник СБУ Евгений Хмара, назначенный министром обороны Украины, может продолжить заниматься организацией диверсий и терактов в России. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы Александр Бородай.

Хмара будет, естественно, стараться заниматься диверсиями внутри России. Диверсиями, терактами, идеологическими операциями, направленными на подрыв социальной стабильности у нас заявил депутат

По словам Бородая, Хмара является офицером украинских органов госбезопасности и служил, в частности, в центре специальных операций "А" СБУ, известном как "Альфа". Депутат считает, что после назначения на должность министра обороны Хмара получит больше ресурсов для продолжения этой деятельности.

Он и так этим занимался в СБУ, но на месте министра обороны может быть, так сказать, несколько "более эффективен отметил Бородай

19 августа Верховная рада проголосовала за назначение Хмары министром обороны Украины. Бородай охарактеризовал его как "эсбэушного спецназовца" и предположил, что на новом посту тот продолжит применять методы, которыми пользовался во время службы в СБУ.