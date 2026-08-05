Зеленский три недели не вносит в Раду кандидатуру главы Минобороны

Зеленский затягивает внесение кандидатуры министра обороны в Раду Зеленский три недели не вносит в Раду кандидатуру главы Минобороны

Москва5 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже три недели не вносит в Верховную раду кандидатуру на должность министра обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Согласно украинскому законодательству, кандидатуру главы Минобороны в Верховную раду вносит президент, после чего ее должны поддержать большинство депутатов. Последний соответствующий проект постановления с подписью Зеленского был зарегистрирован 15 июля, когда он предложил кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра. С тех пор новых представлений не поступало.

После ухода Михаила Федорова с должности главы оборонного ведомства обязанности министра временно исполняет Евгений Хмара. При этом Верховная рада находится на каникулах до 18 августа, что не позволяет рассмотреть вопрос о назначении постоянного руководителя министерства.

Ряд украинских депутатов ранее назвали ситуацию рискованной на фоне продолжающихся боевых действий. Накануне группа оппозиционных парламентариев предложила созвать внеочередное заседание Верховной рады для назначения министров обороны и иностранных дел, однако эта инициатива не получила развития.