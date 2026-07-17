Депутат Гончаренко: у Зеленского нет полномочий назначать главу МО Украины

Зеленскому указали на отсутствие полномочий назначать главу Минобороны Депутат Гончаренко: у Зеленского нет полномочий назначать главу МО Украины

Москва17 июл Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского нет полномочий назначать министра обороны Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Политик объяснил, что соответствующим правом обладает правительство.

Зеленский не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны, потому что это может сделать только кабмин написал Гончаренко

Ранее Зеленский заявил, что после роспуска предыдущего украинского правительства исполнять обязанности министра обороны будет генерал-майор Евгений Хмара, который ранее временно занимал пост главы СБУ.