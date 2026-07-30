Федоров: "двери еще не закрыты", заключительной беседы с Зеленским не было

Михаил Федоров связал свою отставку с давлением на Минобороны Украины Федоров: "двери еще не закрыты", заключительной беседы с Зеленским не было

Москва30 июл Вести.Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров в интервью украинским СМИ связал свою отставку с давлением на министерство обороны после начала реформ системы оборонных закупок.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что отставка правительства страны, похоже, была прикрытием для его увольнения.

Кроме того, он связал свою отставку с изменениями в закупках и тендерах, которые вызвали недовольство у людей, начавших "постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве".

Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать многие различные процессы внутри ведомства. И из-за того, что начало происходить в публичном пространстве – определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы, – где-то с начала апреля стало понятно, что градус поднимается. И что это чем-то закончится заявил экс-министр

При этом он подчеркнул, что не ставил никаких ультиматумов, о которых говорят СМИ, а ушел с должности вместе с правительством, после чего начались протесты в стране.

Состоялся мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я просто сказал, что у меня есть определенное видение того, что делать дальше. Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-то декоративную должность не буду добавил Федоров

Однако он отметил, что заключительной беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским еще не было, то есть "двери еще не закрыты".

При этом ранее Зеленский в беседе с британским телеканалом Sky News избежал прямого ответа на вопрос о возможном восстановлении в должности Федорова.

Федоров был снят с поста министра обороны 14 июля. Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. На шестой день протестов, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.