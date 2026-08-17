Москва17 авгВести.Владимир Зеленский уже больше месяца не вносит в Раду кандидатуру министра обороны после отставки с этого поста Михаила Федорова, пишет ТАСС со ссылкой на данные сайта украинского парламента.
Кандидата на пост министра должен предложить Раде Зеленский. Каникулы в украинском парламенте закончились в понедельник, но новых предложений по главе военного ведомства Зеленский пока не внес.
Сейчас пост исполняющего обязанности министра занимает Евгений Хмара.
По данным украинского депутата Ярослава Железняка, задержка связана с кандидатурой Хмары. Пост министра обороны Украины по закону может занимать только гражданский человек, поэтому сначала нужно решить вопрос с увольнением Хмары с военной службы, указал в своем Telegram-канале парламентарий.
Ранее прежний министр Федоров отмечал, что не теряет надежды вернуться на пост главы Минобороны Украины.