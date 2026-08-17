ТАСС: Зеленский до сих пор не внес в Раду кандидатуру министра обороны

Зеленский больше месяца не вносит в Раду кандидатуру главы Минобороны ТАСС: Зеленский до сих пор не внес в Раду кандидатуру министра обороны

Москва17 авг Вести.Владимир Зеленский уже больше месяца не вносит в Раду кандидатуру министра обороны после отставки с этого поста Михаила Федорова, пишет ТАСС со ссылкой на данные сайта украинского парламента.

Кандидата на пост министра должен предложить Раде Зеленский. Каникулы в украинском парламенте закончились в понедельник, но новых предложений по главе военного ведомства Зеленский пока не внес.

Сейчас пост исполняющего обязанности министра занимает Евгений Хмара.

По данным украинского депутата Ярослава Железняка, задержка связана с кандидатурой Хмары. Пост министра обороны Украины по закону может занимать только гражданский человек, поэтому сначала нужно решить вопрос с увольнением Хмары с военной службы, указал в своем Telegram-канале парламентарий.

Ранее прежний министр Федоров отмечал, что не теряет надежды вернуться на пост главы Минобороны Украины.