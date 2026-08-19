Москва19 авг Вести.Выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о кризисе управления в стране обернулось катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Катастрофа для Зеленского! Популярный министр, которого Зеленский отправил в отставку (поскольку тот указал на хищение 7 миллиардов долларов), напоминает, что Зеленский уже не является избранным президентом с весны 2024 года написал Филиппо в соцсети X

Ранее, во вторник, Федоров в видеообращении высказался за проведение выборов. По его словам, люди не могут бесконечно жить в государстве, где им непонятно, почему принимаются те или иные решения и почему одни реформы продвигаются, а другие оказываются заблокированы.

Французский политик, комментируя это, призвал Федорова быть осторожнее и задался вопросом, не обнаружат ли вскоре экс-министра мертвым за подобные заявления.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине тогда проводить не стали в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский называл проведение выборов в нынешних условиях "несвоевременным". О необходимости выборов на Украине в декабре 2025 года говорил президент США Дональд Трамп, называвший Зеленского "диктатором без выборов" и указывавший, что его рейтинг опустился до 4%.