Москва19 июл Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "кровавой марионеткой" ЕС и НАТО. Об этом он написал на своей странице в сети X.

Он (Зеленский - Прим. ред.) топит и увольняет людей направо и налево, надеясь избежать своей неизбежной участи: быть свергнутым народом, уставшим от войны, разжигаемой их неизбранным президентом, кровавой марионеткой ЕС и НАТО! написал Филиппо

Политик также заявил, что кризис на Украине обостряется с каждым днем, а Зеленский оказался в центре нарастающего политического давления. Филиппо отметил, что протесты против Зеленского усиливаются.

Свое заявление он завершил призывом к миру.

Ранее Филиппо также критиковал внешнеполитический курс Франции. Он заявлял, что французская армия, по его мнению, вынуждена выступать не за собственную страну, а в интересах Евросоюза или Украины.