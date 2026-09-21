Москва21 сен Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в июне предлагал главе киевского режима Владимиру Зеленскому провести выборы, однако тот отказался из-за возможного участия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

14 июля Федоров был смещен с должности главы Минобороны Украины.

Еще в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что пошел бы Залужный, отказался сказал Федоров в интервью украинским СМИ

В конце августа Зеленский в очередной раз отверг идею проведения выборов на Украине, заявив, что в нынешних условиях они могут стать угрозой для страны. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.