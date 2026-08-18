Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что в стране необходимо провести выборы

Кулеба заявил, что на Украине необходимо провести выборы Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что в стране необходимо провести выборы

Москва18 авг Вести.Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нуждается в проведении президентских и парламентских выборов.

Он отметил, что в "идеальной картине мира" происходит переизбрание власти путем выборов до окончания конфликта, его слова приводит ТАСС.

Нужно проводить и президентские, и парламентские выборы сказал Кулеба

После завершения конфликта экс-министр призвал провести досрочные выборы.

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров, в свою очередь, также подчеркнул, что Украина имеет возможность и должна провести выборы. По его словам, реализовать это будет сложно из-за необходимости обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей и людям в прифронтовых регионах.

Ранее бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко рассказал, что Москве выгодны выборы на Украине, так как она готова искать компромиссы только с легитимной властью.