В пресс-службе экс-главы МО Украины Федорова подтвердили его визит в США

Визит экс-главы Минобороны Украины Федорова в США официально подтвержден В пресс-службе экс-главы МО Украины Федорова подтвердили его визит в США

Москва20 авг Вести.Представители экс-министра обороны Украины Михаила Федорова подтвердили планы по его поездке в США. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федорова.

В команде экс-министра обороны Федорова подтвердили планы по его поездке в США. Она связана с проектами в сфере оборонных технологий передает издание "Общественное"

Отмечается, что главная цель этой поездки — привлечение ресурсов для новых проектов в оборонной сфере. При этом уточняется, что визит не предусматривает встреч с американскими политиками или должностными лицами.

Ранее о подобных планах Федорова писало британское издание The Guardian. При этом подчеркивалось, что экс-глава оборонного ведомства в ходе своего визита намерен "заручиться поддержкой американцев".