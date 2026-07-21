Умеров рассматривается как один из фаворитов на должность посла Украины в США Секретарь СНБО Умеров может занять должность посла Украины в Вашингтоне

Москва21 июл Вести.Рустем Умеров, на данный момент занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, рассматривается как один из фаворитов на должность посла Украины в США. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

Возможное назначение Умерова в офисе Зеленского объясняют его опытом ведения международных переговоров и работы в рамках оборонных договоренностей.

Думаю, да, вполне возможно. Но пока решение не принято цитирует издание одного из своих собеседников

Слухи о возможном назначении Умерова послом Украины в США появились 17 июля — в тот день, когда глава киевского режима заявил, что экс-глава МВД Игорь Клименко станет секретарем СНБО.

В тот же день советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил представителям СМИ, что о дальнейшей работе с Умеровым будет отдельный разговор. При этом он не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о возможном назначении Умерова послом Украины в США.

Рустемом еще будет отдельный разговор. А про послов могу еще раз повторить, что готовятся перемены сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе сказал он

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