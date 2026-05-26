Умеров прибыл на переговоры в Берлин

Москва26 мая Вести.Председатель Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров приехал в Берлин на переговоры с представителями стран Европы. Встреча пройдет в закрытом формате, сообщает газета Politico.

В Берлин прибыл главный переговорщик Украины Рустем Умеров для участия в переговорах на фоне предупреждения России иностранным дипломатам о необходимости покинуть Киев в связи с запланированными авиаударами говорится в материале

Украинская "Страна.ua" утверждает, что "неожиданный" визит Умерова также связан с новыми переговорами по завершению конфликта.

По данным издания, секретарь СНБО встретится с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.