Москва17 июл Вести.Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко займет должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заменив Рустема Умерова. Новый пост ему предложил глава киевского режима Владимир Зеленский.

О подготовке соответствующего указа он написал в своем Telegram-канале, отметив, что встретился с Клименко.

Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил Зеленский

На Украине проходят кадровые перестановки – свои посты уже покинули премьер-министр страны Юлия Свириденко и глава Минобороны Михаил Федоров.